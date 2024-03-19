Защита экс-главы Ленфильма обжаловала его заочный арест

Сторона защиты бывшего генерального директора Ленфильма Федора Щербакова подала апелляцию на решение о его заочном аресте, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы. Обжалуемое решение было вынесено той же инстанцией на прошлой неделе.

"В суд поступила апелляционная жалоба стороны защиты Щербакова", — рассказали информагентству в суде.

Рассмотрением апелляции займется Мосгорсуд.

Согласно решению Тверского суда, Щербаков заочно заключен под стражу на два месяца. Отсчет срока начнется после его задержания в России или же экстрадиции или депортации в страну. По версии следствия, фигурант может скрываться на территории Турции.

В отношении экс-главы Ленфильма возбуждено уголовное дело о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ). Согласно материалам дела, речь идет о предложении так называемого "блока на негатив" в двух Telegram-каналах топ-менеджеру Ростеха Василию Бровко и представителям группы компаний "Россети".

Фото: ЗАКС.Ру