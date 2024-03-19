Дело о поджоге релейного шкафа в Петербурге рассмотрит суд

Первый Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению уголовного дела о поджоге релейного шкафа на территории Петербурга, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Обвиняемыми по делу о теракте группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ) выступают двое несовершеннолетних.

Согласно версии следствия, в сентябре 2023 года фигуранты получили от сторонника Украины указания о совершении теракта на октябрьской железной дороге. Для этого они якобы запаслись бутылкой с зажигательной смесью и отправились поджигать локомотив. Однако на месте они не обнаружили искомое транспортное средство и подожгли релейный шкаф. Подобный поступок мог привести к столкновению составов и сходу вагонов, уточнили в надзорном ведомстве.

Вину в совершении поджога обвиняемые не признали.

Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. Следствие в отношении предполагаемого соучастника фигурантов продолжается.

Фото: ЗАКС.Ру