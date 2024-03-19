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Новости 14:29

Госдума приняла законы об освобождении от уголовной ответственности при заключении контракта

фото ЗакС политика Госдума приняла законы об освобождении от уголовной ответственности при заключении контракта

Законы об освобождении от уголовной ответственности в случае заключения контракта с армией преодолели 19 марта сразу второе и третье чтение в Госдуме. Теперь инициативам предстоит обсуждение в Совете Федерации.

Проекты вносят поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а заодно и в ряд иных законодательных актов. Инициативы закрепляют возможность освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с Минобороны и последующей отправке в зону СВО.

Возможностью смогут воспользоваться подозреваемые и обвиняемые в правонарушениях небольшой и средней тяжести, если те не связаны с покушениями на общественную безопасность и основы конституционного строя. Также действие проектов распространится на осужденных по статьям, не относящимся к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также основ конституционного строя или же связанных с терроризмом.

"В случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных — изменен на условный срок. Контроль за их поведением будет осуществляться командованием воинских частей", — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

В случае повторного совершения преступления после начала службы по контракту суд должен будет назначить наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.

О внесении проектов на рассмотрение Госдумы стало известно 6 марта. Спустя пять дней инициативы преодолели первое чтение.

Фото: ЗАКС.Ру


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