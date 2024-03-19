Госдума приняла законы об освобождении от уголовной ответственности при заключении контракта

Законы об освобождении от уголовной ответственности в случае заключения контракта с армией преодолели 19 марта сразу второе и третье чтение в Госдуме. Теперь инициативам предстоит обсуждение в Совете Федерации.

Проекты вносят поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а заодно и в ряд иных законодательных актов. Инициативы закрепляют возможность освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с Минобороны и последующей отправке в зону СВО.

Возможностью смогут воспользоваться подозреваемые и обвиняемые в правонарушениях небольшой и средней тяжести, если те не связаны с покушениями на общественную безопасность и основы конституционного строя. Также действие проектов распространится на осужденных по статьям, не относящимся к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также основ конституционного строя или же связанных с терроризмом.

"В случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных — изменен на условный срок. Контроль за их поведением будет осуществляться командованием воинских частей", — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

В случае повторного совершения преступления после начала службы по контракту суд должен будет назначить наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.

О внесении проектов на рассмотрение Госдумы стало известно 6 марта. Спустя пять дней инициативы преодолели первое чтение.

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