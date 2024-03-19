Завтра ЗакС может принять законы о роспуске Лиговки-Ямской и Смольнинского

В среду, 20 марта Законодательное собрание рассмотрит законопроекты о роспуске МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская" во втором чтении. Соответствующие вопросы включены в повестку заседания, обратил внимание ЗАКС.Ру. Эти муниципальные советы были признаны судом бездействующими из-за непроведения собраний в течение трех месяцев.

На сайте парламента не сообщается о поправках к законопроектам. Один из членов редакционной комиссии, которая должна рассматривать тексты поправок перед обсуждением на пленарном заседани, сообщил ЗАКС.Ру, что никаких предложений к этим законопроектам не поступало и на комиссии их не рассматривали. Внесение поправок с голоса не предусмотрено регламентом, следовательно, законопроекты сразу перейдут в третье, окончательное чтение. Если большинство депутатов поддержат инициативы, то губернатор Петербурга подпишет законы о роспуске МО "Смольнинское" и "Лиговка-Ямская" в течение десяти дней. Отметим, представители фракции "Единая Россия", которой принадлежит большинство мандатов, высказывались в поддержку роспуска упомянутых советов депутатов.

Напомним, законопроекты о роспуске начали рассматривать в парламенте еще в декабре 2023 года. Это первый подобный случай за историю петербургского парламента. По действующему законодательству, если закон о роспуске будет принят, то в распущенном округе будут объявлены досрочные выборы.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру