Шишкина обратилась в Минстрой из-за дизайна платежных квитанций

Глава фракции СРЗП в петербургском Заксобрании Марина Шишкина обратилась в Минстрой с просьбой модернизировать форму платежных квитанций за ЖКХ для удобства граждан. По ее словам, нынешний облик документов неудобен для пожилых людей.

В конце января Шишкина обращалась с аналогичной просьбой в Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга (ЕИРЦ СПб). Полученный ответ парламентарий охарактеризовала в своем Telegam-канале как "странный".

"Состав сведений, подлежащих обязательному размещению в платежных документах, является обширным, в связи с чем увеличение шрифта приведет к громоздкости всей размещенной информации, что негативно отразится на удобстве чтения и восприятия платежного документа", — процитировала Шишкина в своем посте ответ ЕИРЦ.

Депутат заявила, что ей непонятно, "почему увеличение шрифта повредит восприятию".

После этого Шишкина обратилась в Минстрой, который ответственен за составление правил, в соответствии с которыми разрабатывается дизайн квитанций. В своем обращении она попросила ведомство "рассмотреть возможность комплексной модернизации этой формы", в том числе в вопросе предоставления бумажных квитанций в индивидуальном формате по заявлениям плательщиков. Также она назвала "разумным" вариант с печатью бумажных квитанций более крупным и удобным для чтения шрифтом.

Фото: ЗАКС.Ру