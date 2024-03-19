Градозащитники сообщили о демонтаже исторических рам в доме, где жил Блок

В Петербурге начался демонтаж исторических рам в доме Тимофеева (Лахтинская улица, 3). Среди прочего, дом известен тем, что в нем некоторое время жил и работал поэт Александр Блок. О начале работ, выполняемых Фондом капитального ремонта, сообщили градозащитники в Telegram-канале SOS СПб СНОС, возмущенные таким поворотом событий.

О планах демонтажа активистам стало известно несколько месяцев назад. Они попытались провести ремонт исторических окон собственными силами.

Чтобы не допустить замену рам, ранее депутат ЗакСа Марина Шишкина попросила признать дом Тимофеева региональным памятником. Однако их мнения о ценности здания разошлись с КГИОП. Примечательно, что осенью комитет придерживался другой точки зрения и готов был наделить дом статусом объекта культурного наследия.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram