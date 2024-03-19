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Новости 16:40

Большинство банков в Армении прекратят принимать карты "Мир"

фото ЗакС политика Большинство банков в Армении прекратят принимать карты "Мир"

С 30 марта в Армении станет значительно труднее расплатиться картами системы "Мир". Их продолжит принимать только инфраструктура ВТБ, чья дочерняя компания работает в закавказской стране. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка пишет РБК.

"Держателям карт "Мир" банков группы ВТБ и любых других российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы: снятие наличных в банкоматах ВТБ (Армения), оплата услуг в онлайн-банке, онлайн-покупки (если сервис поддерживает карты "Мир")", - рассказал собеседник журналистов.

В Армении у ВТБ имеется 53 отделения и почти две сотни банкоматов.

В феврале НПСК, оператор системы "Мир", попал под американские санкции. Его представитель пояснил, что инициатива о прекращении работы с картами всегда исходит от банков зарубежных стран.

До последнего времени снять деньги с карт "Мир" в Армении можно было в банкоматах большинства местных банков.

фото: unsplash


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