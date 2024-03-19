Вишневский обратился в полицию в связи с нападением на члена УИК Васильченко

Депутат петербургского парламента отправил обращение начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину. Письмо посвящено скандалу, случившемуся в воскресенье в здании УИК № 427, где была применена сила к члену избиркома, адвокату Олесе Васильченко.

В своем Telegram-канале Вишневский пояснил, что усматривает в действиях нападавшего признаки двух преступлений. Речь, по мысли "яблочника", может идти о воспрепятствовании работе избиркомов (ч. 2 ст. 141 УК) и побоях (ст. 116 УК). Депутат попросил Плугина изучить инцидент и дать оценку случившемуся. Отдельно Вишневский отметил бездействие сотрудницы полиции, работавшей в тот вечер на участке.

Ранее Васильченко, имевшая статус члена комиссии с правом решающего голоса, заявила в полицию самостоятельно. Согласно рассказу адвоката, неизвестный мужчина в последний день президентских выборов потребовал, чтобы она покинула УИК № 427. Не добившись своего, незнакомец грубо вывел женщину из помещения и продолжил применять силу в коридоре. Тем же вечером она обратилась в травмпункт.

Фото: ЗАКС.Ру