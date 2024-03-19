Умер Василий Уткин

Телеканал "Матч ТВ" сообщил о кончине журналиста, спортивного комментатора Василия Уткина. Ему было 52 года.

"Огромная потеря для нашего спорта. Вечная память", - говорится в сообщении от телеканала, с руководством которого у него регулярно случались разногласия.

По информации медиапроекта Baza, 19 марта журналиста госпитализировали с острой сосудистой недостаточностью.

В 2010-х годах Уткин был соведущим телепрограммы "Паноптикум", выступая в качестве политического обозревателя. С 1990-х годов и до закрытия радиостанции в марте 2022 года он работал на "Эхе Москвы".

фото: Василий Уткин / YouTube (скриншот)