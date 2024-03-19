Суд арестовал петербурженку за надпись на бюллетене

Петербурженка Александра Чирятьева получила от судьи Дзержинского районного суда восемь суток административного ареста. Виной тому стала пацифистская надпись на избирательном бюллетене, сделанная в ходе тайного голосования на президентских выборах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На Чирятьеву, задержанную в воскресенье на избирательном участке, составили сразу два протокола - о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) и о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). По первому протоколу она должна будет выплатить государству 40 тысяч рублей штрафа.

Утверждается, что надпись на бюллетене явилась порчей государственного имущества.

Фото: ЗАКС.Ру