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Новости 20:08

Суд арестовал петербурженку за надпись на бюллетене

фото ЗакС политика Суд арестовал петербурженку за надпись на бюллетене

Петербурженка Александра Чирятьева получила от судьи Дзержинского районного суда восемь суток административного ареста. Виной тому стала пацифистская надпись на избирательном бюллетене, сделанная в ходе тайного голосования на президентских выборах. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На Чирятьеву, задержанную в воскресенье на избирательном участке, составили сразу два протокола - о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) и о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). По первому протоколу она должна будет выплатить государству 40 тысяч рублей штрафа.

Утверждается, что надпись на бюллетене явилась порчей государственного имущества.

Фото: ЗАКС.Ру


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