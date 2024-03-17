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Новости 15:07

На избирательном участке задержали девушку за надпись на бюллетене

фото ЗакС политика На избирательном участке задержали девушку за надпись на бюллетене

Петербурженок Миллу Набиеву и Александру Чирятьеву задержали на избирательном участке, пишет "ОВД-Инфо"* со ссылкой на Чирятьеву. Обеих доставили в 78-й отдел полиции. 

По данным СМИ, Набиеву отпустили после сдачи отпечатков пальцев. На Чирятьеву составляют протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), пишет "ОВД-Инфо"*. Причина — пацифистская надпись на бюллетене, уточнило издание.

Всего по информации "ОВД-Инфо"* в Петербурге минимум шесть задержанных. Среди них активисты Анастасия Кузнецова и Виталий Иоффе

 

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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