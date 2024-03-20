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В Петербурге скончался упавший на рельсы метро человек

фото ЗакС политика В Петербурге скончался упавший на рельсы метро человек

Произошедший вечером 19 марта инцидент в метро окончился трагически, сообщил телеканал "78". Упавший на рельсы человек скончался на руках у врачей.

О происшествии стало известно во вторник около 21:00, из-за упавшего с платформы на станции "Невский проспект" пассажира вносились коррективы в движение поездов. В 21:11 пассажира подняли с путей, сообщал официальный Telegram-канал подземки.

Пострадавшего забрала бригада скорой помощи. По информации телеканала, 36-летний мужчина скончался в реанимации. В свою очередь, "Фонтанка" писала, что его смерть наступила по дороге в Мариинскую больницу.

Фото: ЗАКС.Ру


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