Подросткам в России могут запретить открытие банковских счетов без согласия родителей

Минпросвещения и Минфин по согласованию с аппаратом правительства поддержали законопроект о запрете банкам открывать счета несовершеннолетним гражданам без согласия их родителей или усыновителей, сообщили 20 марта "Известия". В поддержку инициативы также высказался Центробанк.

Проект подготовили депутаты Госдумы Сергей Неверов и Наталья Костенко, его внесение на рассмотрение парламента должно состояться в ближайшее время. Инициатива предусматривает дополнение новыми положениями Гражданского кодекса и закона "О банках и банковской деятельности".

В статью 846 ГК РФ вносится пункт о том, что "банк не вправе заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей". Поправка в закон "О банках..." устанавливает правило, что справки со счетов и вкладов подростков 14–18 лет могут выдаваться им самим либо же их законным представителям.

Проект преследует цель законодательно обеспечить родительский контроль за финансовыми операциями подростков.

Ранее стало известно, что большинство банков Армении с конца марта прекратят обслуживать карты "Мир".

UPD: Законопроект внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.

Фото: ЗАКС.Ру