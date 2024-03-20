ЗакС разрешил Смольному определять штрафы за нарушение договора по целевому обучению

Петербургский парламент 20 марта в третьем, окончательном чтении принял закон, который позволяет правительству города определять размер штрафов для участников программ о целевом обучении за счет регионального бюджета, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Сейчас федеральное законодательство предусматривает несколько случаев в сфере целевого обучения, которые могут повлечь ответственность. Например, если заказчик или гражданин, получивший образование, отказываются от исполнения своих обязательств по трудоустройству или осуществления трудовой деятельности.

Теперь Смольному предстоит определиться с размером штрафа, который должен будет поступать в бюджет города.

Ранее приоритетное право на поступление в образовательные учреждения предлагали дать детям участников специальной военной операции.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру