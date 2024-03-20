В ЗакСе обсудили рабочие места для особо нуждающихся

Парламент Петербурга 20 марта в первом чтении принял законопроект об определении числа рабочих мест для социально незащищенных категорий граждан, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Предполагается, что организации, где среднесписочная численность сотрудников превышает 100 человек, будут обязаны выделить для уязвимых групп граждан два рабочих места. О наличии таких мест предприниматели должны будут информировать Смольный. В саму администрацию особо нуждающиеся по этой квоте попасть не смогут. Инициативу подготовила группа депутатов от фракции "Единая Россия".

Под особо нуждающимся в соцзащите авторы законопроекта подразумевают бывших заключенных, которые ищут работу в течение одного года после освобождения, граждане предпенсионного возраста, беженцы и переселенцы, многодетные родители и другие категории граждан. Также среди них упоминаются граждане, которые завершили службу по мобилизации или по контракту.

Еще в законопроекте есть оговорка, какие работодатели освобождаются от обязанности трудоустраивать у себя перечисленных граждан. Это общественные объединения инвалидов, федеральные органы власти, органы государственной власти Петербурга и органы местного самоуправления. Депутат Денис Четырбок, представляющий законопроект, пояснил, что для перечисленных работает порядок квотирования рабочих мест, а не резервирования, как того предусматривает инициатива. Он также подчеркнул, что для госслужбы есть особенные требования к соискателям. Например, наличие высшего образования.

Некоторые депутаты скептически отнеслись к инициативе. Например, Ольга Герасина ("Новые люди") заявила, что этот закон не будет работать, и ее позицию поддерживают в комитете по труду и занятости. Из-за обилия вопросов принимать поправки планируют до 1 мая.

Ранее президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о запуске новой кадровой программы для военнослужащих как "подлинной элиты".

Константин Леньков