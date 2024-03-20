Суд продлил срок задержания обвиняемому в расстреле компаньона в петербургском ресторане

Московский районный суд Петербурга продлил на трое суток срок задержания обвиняемому в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) Алексею Исакову, сообщили 20 марта в объединенной пресс-службе городских судов. Основанием для решения стало ходатайство защиты.

"Задержание продлено по ходатайству стороны защиты, которая сообщила о ряде документов, которых нет у следствия", —рассказали в пресс-службе судов.

По версии следствия, вечером 18 марта Исаков расстрелял знакомого в ресторане "Чабрец" на Московском проспекте. На встречу он якобы шел с умыслом на убийство, для чего прихватил с собой заряженный пистолет ТТ. В заведении он "произвел не менее четырех выстрелов в область расположения жизненно-важных органов потерпевшего, причинив ему огнестрельные пулевые ранения головы и туловища". Собеседник Исакова скончался.

Петербуржец был задержан на месте происшествия. На следующий день ему предъявили обвинение в убийстве. Высказываться о виновности он не стал.

По информации "Фонтанки", 40-летний Исаков недавно вернулся из зоны СВО, куда попал из исправительной колонии. Причиной стрельбы издание назвало спор из-за семи миллионов рублей, которые, по мнению Исакова, ему задолжал бизнес-партнер.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram (скриншот видео)