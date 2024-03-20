Совфед одобрил закон об освобождении контрактников от уголовной ответственности

Совет Федерации на заседании 20 марта поддержал пакет законов, освобождающих от уголовной ответственности при заключении контракта с Минобороны для отправки на спецоперацию, передает ТАСС. Соответствующие нормы были приняты Госдумой накануне сразу во втором и третьем чтениях.

Документ вносит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, его положениями смогут воспользоваться как подозреваемые и обвиняемые, так и уже осужденные граждане.

В случае с подозреваемыми и обвиняемыми под действие закона попадут фигуранты дел о преступлениях небольшой и средней тяжести. Исключение сделают для фигурантов дел о покушениях на общественную безопасность и основы конституционного строя.

Что касается осужденных, то освобождение от ответственности не предусмотрено для приговоренных за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и против основ конституционного строя. Также действие закона не распространится на осужденных за связанные с терроризмом действия.

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