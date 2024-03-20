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Новости 12:51

Совфед одобрил закон об освобождении контрактников от уголовной ответственности

фото ЗакС политика Совфед одобрил закон об освобождении контрактников от уголовной ответственности

Совет Федерации на заседании 20 марта поддержал пакет законов, освобождающих от уголовной ответственности при заключении контракта с Минобороны для отправки на спецоперацию, передает ТАСС. Соответствующие нормы были приняты Госдумой накануне сразу во втором и третьем чтениях.

Документ вносит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, его положениями смогут воспользоваться как подозреваемые и обвиняемые, так и уже осужденные граждане.

В случае с подозреваемыми и обвиняемыми под действие закона попадут фигуранты дел о преступлениях небольшой и средней тяжести. Исключение сделают для фигурантов дел о покушениях на общественную безопасность и основы конституционного строя.

Что касается осужденных, то освобождение от ответственности не предусмотрено для приговоренных за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и против основ конституционного строя. Также действие закона не распространится на осужденных за связанные с терроризмом действия.

Фото: ЗАКС.Ру


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