Фигуранты дела о хищениях при реставрации консерватории выслушали приговор

Красногвардейский суд огласил 20 марта приговор фигурантам дела о хищениях при реставрации консерватории имени Римского-Корсакова. Евгений Ярмош и Елена Завадская были признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денежных средств (пп. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), передает объединенная пресс-служба судов города.

Как установил суд, Ярмош являлся фактическим владельцем ООО "Меандр" с 2013 года, спустя два года директором компании была назначена Завадская. Ярмош поручил ей вместе с иными лицами составить заявку на участие в объявленном перед этим конкурсе на реставрацию здания консерватории. Речь шла в том числе об изготовлении "подложных договоров, свидетельствующих о наличии у ООО "Меандр" необходимого обязательного опыта, оборудования и технических средств для выполнения работ", уточнили в судебной пресс-службе.

"Меандр" был допущен к участию в конкурсе, после чего Ярмош добился предоставления компании банковской гарантии на сумму немногим менее 182 миллиона рублей. В итоге "Меандр" стал победителем конкурса и с ним был заключен контракт на выполнение работ, общая сумма которого превысила 606 миллионов рублей.

"Далее фигуранты, достоверно зная о том, что работы выполняться не будут, обеспечили заключение еще доп. соглашений к контракту", — сообщили в судебной пресс-службе. В результате заказчик увеличил величину аванса до 191 миллиона рублей, предоставленные деньги были похищены фигурантами, установил суд. Также обоим вменили перевод 51 миллиона рублей на сторонние счета для придания "правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными деньгами".

Ярмош и Завадская вину не признали. Суд приговорил первого к девяти годам исправительной колонии, вторую — к семи годам. Также суд удовлетворил гражданский иск на общую сумму 134 миллиона рублей.

О задержании Ярмоша и Завадской сообщалось в сентябре 2020 года. Обоих тогда доставили в Москву, после чего Следственный комитет ходатайствовал об их аресте.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram (скриншот видео)