Госдума обратилась в кабмин из-за состояния лифтов в России

Состояние лифтового оборудования в многоквартирных домах обеспокоило депутатов Государственной думы. На пленарном заседании 20 марта они приняли обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой уделить внимание проблеме модернизации и замене подъемников в жилых зданиях.

"Обращаемся к председателю правительства с просьбой рассмотреть, дать поручение. И говорим еще о том, что нет системной работы в сфере ЖКХ, потому что все это разорвано по ряду ведомств и министерств", — приводит пресс-служба Госдумы слова спикера Вячеслава Володина.

Председатель нижней палаты также выразил мнение, что регионы не в состоянии самостоятельно решить обозначенную проблему.

Согласно данным Минстроя, в России эксплуатируются свыше 600 тысяч лифтов, из которых более половины изношены. К 2025 году планируется замена 140 тысяч лифтов, для чего потребуется привлечение около 300 миллиардов рублей.

Неделей ранее Володин поручил подготовить текст обращения в правительство по проблеме состояния лифтов. Внимание спикера к проблеме привлекла замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Фото: ЗАКС.Ру