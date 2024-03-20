Минсельхоз поддержал идею повысить импортные пошлины на цветы

На заседании аграрного комитета Госдумы глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев одобрил идею повышения импортных пошлин на привозную цветочную продукцию.

"Я бы вот импорт цветов осуществлял с учетом достаточно серьезных импортных пошлин: хотят завозить - пускай платят в казну. Но при этом надо понимать, что важно девушек не оставить без цветов", - приводит его речь "Интерфакс".

По мысли чиновника, будущая мера облегчит жизнь российским производителям. Призвана помочь им и специальная рабочая группа, которую депутаты предложили создать и к идее которой министр отнесся положительно.

На заседании была озвучена статистика, гласящая, что доля импортных цветов внутри страны, включая продукцию из так называемых недружественных государств, составляет 82%. Депутаты хотят, чтобы отечественных цветов на рынке было не меньше половины.

Неделю назад думский депутат от Петербурга Олег Нилов возмутился тем, что на купленных россиянами к 8 марта цветах крупно заработали поставщики из Нидерландов.

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