Горизбирком обратился за пояснениями к УИК № 5 и ТИК № 1 после видео с вероятным вбросом

"Наблюдатели Петербурга" 20 марта опубликовали в своем Telegram-канале видеозапись с избирательного участка. На видео женщина приближается к урне для голосования и начинает забрасывать туда бумаги, позже к ней присоединяется вторая женщина.

По видео не ясно, какой избирательный участок в кадре. При этом на стене заметен лист с цифрами "129031". Такие листы с кодами Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила помещать на стены участковых комиссий для борьбы с неправдивыми видео и фото, их меняли ежедневно.

Позже в Telegram-канале Горизбиркома сообщили, что попросили председателя участковой комиссии № 5 и главу вышестоящего территориального избиркома № 1 дать "исчерпывающую информацию по вопросам организации голосования и установления его итогов". В пресс-службе ГИК уточнили ЗАКС.Ру, что сообщение касается опубликованной "Наблюдателями" видеозаписи — на ней запечатлено помещение участковой избирательной комиссии № 5.

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходили выборы президента. По данным Центризбиркома, победу одержал Владимир Путин. Официальное утверждение итогов запланировано на 21 марта.

София Саттарова / Скриншот видео "Наблюдателей Петербурга"