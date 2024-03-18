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Новости 13:49

Мейксин считает успешным эксперимент с кодами от фейков

фото ЗакС политика Мейксин считает успешным эксперимент с кодами от фейков

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил, что система защиты от фейков сработала "очень хорошо". Не было ни одного неправдивого материала из помещений УИК, сказал глава ГИК на пресс-конференции в медиацентре "Выборы-2024".

При этом, есть нюансы, которые стоит исправить, отметил Мейксин. В частности, по его словам, стоит определить места, для размещения кодов. 

Эту практику Горизбирком планирует обсудить с Центральной избирательной комиссией, поделился Мейксин. Он не исключил, что практика с кодами будет распространена на всю Россию.

- Мы видим целесообразность применения и сохранения этой технологии. В том числе, на выборах губернатора и муниципальных выборах в сентябре этого года, - сказал глава Горизбиркома.

Напомним, на выборах президента России ГИК решил развесить на стенах участковых комиссий листы с цифровыми кодам. Они призваны защитить от фейков. По задумке ГИК, коды попадают в кадры на фото и видео - так можно оперативно определить, снималось ли это на том участке, о котором идет речь. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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