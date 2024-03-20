Бывший псковский депутат избежал наказания за клевету на бывшего полицейского

В Великих Луках вынесли приговор бывшему депутату Псковского областного собрания Всеволоду Козловскому. Его признали виновным в клевете (ст. 128.1 УК) и освободили от наказания в зале суда, поскольку истек срок давности привлечения к ответственности в рамках избранной статьи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Под уголовным преследованием член "Яблока" был более полутора лет и вместе с однопартийцами объяснял его политическими мотивами.

Суд установил, что в начале 2021 года Козловский в Telegram распространил заведомо ложные и порочащие сведения о бывшем сотруднике правоохранительных органов, приписав ему противоправные действия.

"Со стороны государственного обвинения приговор будет изучен, когда он поступит в прокуратуру города, на предмет законности и обоснованности. Дело необычное, такое дело в Великолукском городском суде рассматривалось впервые", - приводит ТАСС комментарий представителя прокуратуры Великих Лук.

Наказанием, от которого бывшего депутата освободили, стал 150-тысячный штраф.

Фото: ЗАКС.Ру