Псковского "яблочника" Козловского отпустили из ИВС, не предъявив обвинений по делу о клевете

Правоохранители выпустили из изолятора временного содержания кандидата в депутаты Великолукской городской думы от "Яблока" Всеволода Козловского. о чем сообщил в своем Telegram-канале его коллега по партийному отделению Лев Шлосберг. Козловскому, задержанному накануне на рабочем месте в Ленобласти, не предъявили каких-либо обвинений в рамках дела о клевете (ст. 128.1 УК). В пятницу и по домашнему, и по рабочему адресам политика проводились обыски.

Псковское отделение "Яблока" указывает, что дело возбудили больше года назад по заявлениям региональных единороссов, в том числе главы города и конкурентов "яблочника" на предстоящих выборах в законодательный орган Великих Лук. Конфликт между политическими оппонентами имеет продолжительную историю.

""Активация" следствия сразу после регистрации Всеволода Козловского кандидатом в депутаты муниципальных парламентов выглядит реакцией на его выдвижение на выборы. Очевидно, что других способов борьбы с Всеволодом Юрьевичем его и наши противники не нашли", - считает Шлосберг.

По его мнению, "Яблоко" имеет дело с политическим преследованием своего представителя.