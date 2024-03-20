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Новости 17:50

Горсуд Петербурга отклонил апелляцию на приговор Ольге Смирновой

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга отклонил апелляцию на приговор Ольге Смирновой

Городской суд Петербурга 20 марта рассмотрел апелляцию, поданную на приговор активистке Ольге Смирновой, которая получила шесть лет колонии в рамках дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Как сообщает MR7, обжаловать судебное решение адвокаты Смирновой не смогли: приговор признан законным и оставлен без изменений.

Среди прочего, защита петербурженки добивалась проведения допроса технического специалиста. Адвокат Мария Зырянова настаивала на полной отмене приговора и утверждала, что в материалах дела имеются ошибки. На заседании представитель прокуратуры подтвердил согласие надзорного ведомства с назначенным наказанием.

Смирнова получила реальный срок в августе прошлого года из-за пацифистских публикаций в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: ЗАКС.Ру


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