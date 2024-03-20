Горсуд Петербурга отклонил апелляцию на приговор Ольге Смирновой

Городской суд Петербурга 20 марта рассмотрел апелляцию, поданную на приговор активистке Ольге Смирновой, которая получила шесть лет колонии в рамках дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Как сообщает MR7, обжаловать судебное решение адвокаты Смирновой не смогли: приговор признан законным и оставлен без изменений.

Среди прочего, защита петербурженки добивалась проведения допроса технического специалиста. Адвокат Мария Зырянова настаивала на полной отмене приговора и утверждала, что в материалах дела имеются ошибки. На заседании представитель прокуратуры подтвердил согласие надзорного ведомства с назначенным наказанием.

Смирнова получила реальный срок в августе прошлого года из-за пацифистских публикаций в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: ЗАКС.Ру