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Новости 9:47

На Дальневосточном проспекте загорелся трамвай с пассажирами

фото ЗакС политика На Дальневосточном проспекте загорелся трамвай с пассажирами

В Невском районе Петербурга загорелся трамвай с пассажирами внутри, об этом 21 марта пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.

Инцидент произошел утром в четверг, 21 марта, на Дальневосточном проспекте. У трамвая загорелись токоприемник и оборудование на площади 3 квадратных метра. Внутри трамвая в этот момент находились люди, однако их успели эвакуировать. 

В результате возгорания никто не пострадал, 35 пассажиров трамвая вышли до приезда пожарных. Через несколько минут после информации о возникшем пожаре, он был потушен спасателями.

Напомним, что в 2029-2033 годах участок трамвайной линии на Благодатной улице в Московском районе планируют выделить бордюрным камнем.

Фото: ЗАКС.Ру


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