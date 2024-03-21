На Дальневосточном проспекте загорелся трамвай с пассажирами

В Невском районе Петербурга загорелся трамвай с пассажирами внутри, об этом 21 марта пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.

Инцидент произошел утром в четверг, 21 марта, на Дальневосточном проспекте. У трамвая загорелись токоприемник и оборудование на площади 3 квадратных метра. Внутри трамвая в этот момент находились люди, однако их успели эвакуировать.

В результате возгорания никто не пострадал, 35 пассажиров трамвая вышли до приезда пожарных. Через несколько минут после информации о возникшем пожаре, он был потушен спасателями.

Напомним, что в 2029-2033 годах участок трамвайной линии на Благодатной улице в Московском районе планируют выделить бордюрным камнем.

Фото: ЗАКС.Ру