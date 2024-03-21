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Новости 10:18

В Ленобласти прокомментировали информацию о прибытии беженцев из Белгорода

фото ЗакС политика В Ленобласти прокомментировали информацию о прибытии беженцев из Белгорода

В Ленинградской области сообщили о готовности принять для размещения детей из Белгорода, а также опровергли информацию о том, что беженцы уже прибыли в Тихвин, об этом 21 марта сообщили в администрации региона.

В сообщении уточняется, что ранее появилась информация о том, что жители Белгорода прибыли в ПВР "Царицыно озеро" в Тихвинском районе Ленобласти, однако это не соответствует действительности. 

Также отмечается, что решение вопроса опубликуют на официальных ресурсах области.

Во вторник, 19 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что эвакуированных из Белгородской области детей готовы принять в регионе. Он распорядился проработать вопросы, которые связаны с их размещением.

Фото: ЗАКС.Ру


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