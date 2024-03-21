Памфилова связала результат Путина на выборах с гражданской позицией избирателей

По итогам прошедших выборов президента победил занимающий этот пост и сейчас Владимир Путин, огласила официальные результаты голосования председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Согласно представленным данным, в этот раз за российского лидера проголосовали практически на 20 миллионов избирателей больше, чем на предыдущих выборах. По версии главы ЦИК, это свидетельствует об увеличении в стране количества граждан с "очень твердой гражданской позицией".

Согласно официальным данным, за Путина проголосовали 76 277 708 избирателей, что соответствует 87,28%. За Николая Харитонова отдали свой голос 3 768 470 избирателей (4,31%), Владиславу Даванкову достались 3 362 484 голосов (3,85%), Леониду Слуцкому — 2 797 629 голосов (3,2%).

Итоговая явка с учетом дистанционного голосования составила 77,49%, всего в выборах участвовали 87 576 075 человек.

Комментируя результаты голосования, Памфилова высказала мнение, что они стали следствием "умения нашего народа сплачиваться в трудные времена". Она обратила внимание, что Путину удалось улучшить свой результат на почти 20 миллионов голосов по сравнению с предыдущими выборами.

"Из благополучного относительно 2018 года, когда такой масштабной угрозы не было, как сейчас, выросло число наших избирателей с очень твердой гражданской позицией. На 20 миллионов, это небывалое. <...> Многие, кто его поддерживает, просто тогда не ходили на выборы. <...> Сейчас поняли, что нет", — заявила Памфилова на заседании.

В 2018 году, согласно данным ЦИК, за Путина проголосовали 56,4 миллиона избирателей.

До этого Памфилова сообщила, что за рубежом Путин набрал 72,54% голосов.

Фото: cikrf.ru (скриншот трансляции