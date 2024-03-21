На выборах зафиксировали свыше 40 попыток порчи чужих бюллетеней

В общей сложности 41 попытка порчи чужих бюллетеней была зафиксирована на прошедших выборах президента, заявила 21 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, зеленкой были залиты 30 урн для голосования.

"На самом деле, по всей стране была 41 такая акция на участках. Ну представляете: 96 тысяч избирательных участков, всего 41 там случай", — цитирует заявление Памфиловой РИА "Новости".

По мнению председателя ЦИК, подобные результаты говорят о "подготовленности, эффективности всех служб", включая избирательные комиссии, следящих за порядком на участках. Благодаря этому случаи порчи бюллетеней оказались "единичными", заявила она.

Всего за три дня оказались залиты красящими веществами 30 урн для голосования, отметила Памфилова. По ее словам, в итоге пострадали 36 бюллетеней, а прочие удалось восстановить. "В итоге пострадало всего 36 бюллетеней", — заявила она [цитата по ТАСС].

На прошедших выборах за Владимира Путина проголосовали 87,28 % избирателей, сообщила Памфилова на заседании ЦИК. За Николая Харитонова проголосовали 4,31 % человек, за Владислава Даванкова — 3,85 %, за Леонида Слуцкого — 3,2 % избирателей.

Фото: ЗАКС.Ру