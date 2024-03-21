Путин обратился к россиянам по итогам выборов президента

Президент Владимир Путин выступил 21 марта с обращением к россиянам по итогам прошедших выборов. Запись появилась в Telegram-канале Кремля после обнародования Центризбиркомом официальных итогов голосования.

В своем выступлении Путин пообещал учесть в последующей работе идеи других кандидатов. Согласно его уточнению, речь идет о "конструктивных" предложениях, поддержанных избирателями.

"У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны", — пообещал Путин.

Прошедшую избирательную кампанию глава государства охарактеризовал как "напряженную и крайне ответственную". Значимость выборов понимало большинство пришедших на выборы россиян, продолжил он и поблагодарил избирателей за участие в процедуре.

Также президент поблагодарил россиян за поддержку и отметил, что для него это важнее формальной победы на выборах.

"Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой", — поделился мнением Путин.

В четверг Центризбирком официально подвел итоги прошедших выборов. Путин победил на них с результатом 87,28 %. Комментируя его результат, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что за прошедшие шесть лет в стране увеличилось количество избирателей с "очень твердой гражданской позицией".

Фото: Kremlin.ru