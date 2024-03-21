Комздрав сообщил о случаях нападений клещей на петербуржцев

С начала 2024 года в Петербурге зарегистрировано девять случаев нападения клещей, сообщили 21 марта в городском комитете по здравоохранению. Большинство пострадавших обратились за помощью в период после празднования 8 Марта.

Первые два клеща поступили в лабораторию еще 13 и 17 февраля. По данным портала "Доктор Питер", горожане привезли их из поездок в более теплые края.

"В основном люди стали обращаться после мартовских праздников. У всех обследованных кровососущих анализы на клещевой энцефалит, боррелиоз и другие инфекции отрицательные", — отметили в комздраве.

В случае укуса клеща пострадавший должен обратиться в ближайший травматологический пункт, рекомендовали чиновники. Медики обработают место укуса, а само членистоногое отправят на исследование в лабораторию.

В 2023 году заболеваемость клещевым энцефалитом выросла в Петербурге на 86,1 %.

Фото: Комздрав СПб / Telegram