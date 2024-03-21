Фигуранты связанного с лидером "QR-сопротивления" дела получили реальные сроки

Фигуранты дела о взятках полиции выслушали приговор Невского районного суда, передает 21 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ранее по этому же делу был оглашен приговор предпринимателю Александру Коновалову, известному как лидер барного "QR-сопротивления" во время пандемии коронавируса.

На скамье подсудимых оказались предприниматель Асим Рахманов в компании экс-начальника 24-го отдела полиции по Невскому району Евгения Иванова и бывшего старшего участкового уполномоченного Олега Караска. Рахманов обвинялся в даче крупной взятки (п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ), Иванов — в получении крупной взятки (п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Что касается Караска, то, помимо превышения полномочий, его также обвиняли в получении взятки за бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, владевший магазином в Невском районе Рахманов решил дать взятку ради возможности беспрепятственно торговать алкоголем без лицензии. С этой целью он обратился к Коновалову, а тот, в свою очередь, связался с Ивановым. Последний выслушал посредника и согласился участвовать в преступной схеме, следует из материалов дела.

Всего с января 2019 по август 2021 года Рахманов перечислил 1,4 миллиона рублей за возможность незаконно торговать спиртным. Из них 150 тысяч рублей достались одному из посредников, 160 тысяч — Иванову, а оставшиеся 1,1 миллиона — Коновалову.

Также Коновалов передал Иванову средства за возвращение изъятой у Рахманова продукции. Общая сумма перечисленных начальнику отдела полиции средств составила 180 тысяч рублей с 2019 по 2022 год. Помимо этого, Коновалов передал 50 тысяч Караску "за незаконные действия и бездействия, выражающиеся в возврате изъятой алкогольной продукции", а также передавал взятку за возврат кальянов и табаков к ним.

Вину признали Рахманов и Карасок. Иванов признавать вину отказался.

Суд приговорил Рахманова к трем, а Иванова — к 5,5 годам колонии строгого режима. Караску назначили два года и три месяца колонии общего режима. Также суд лишил Иванова звания полковника полиции, а Караска — майорского звания.

Фото: ЗАКС.Ру