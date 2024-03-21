Суд зарегистрировал иск к КГИОП из-за здания на Заозерной улице

Куйбышевский районный суд зарегистрировал иск градозащитников к комитету по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП), сообщили 21 марта в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Истцы Кирилл Чигирин и Александра Полищук добиваются признания незаконным заключения чиновников относительно флигеля для холодильников и очистителей газового завода Общества освещения Петербурга газом на Заозерной улице.

"Административные истцы указывают, что им стало известно, что по адресу Заозерная улица, 1Б располагается одно из старейших зданий Московского района, которое предполагается снести для строительства многоэтажного дома", — передает позицию градозащитников судебная пресс-служба.

В своем заключении КГИОП обозначил, что в ходе происходящих по обозначенному адресу работ будут снесены два неисторических здания. Между тем, истцы настаивают на том, что одно из них было построено до 1917 года, а автором проекта выступил академик Андрей Болотов.

В своем иске активисты также потребовали приостановить действие заключения КГИОП в качестве предварительной защиты постройки. Суд принял иск к производству, однако в удовлетворении последнего требования отказал.

Судебное заседание назначено на 16 апреля.

О том, что КГИОП отказался признавать здание памятником, градозащитники узнали в конце февраля.

Фото: ЗАКС.Ру