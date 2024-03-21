Основатель Gulagu.net заочно арестован по делу об оправдании терроризма

Мещанский суд Москвы заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* в рамках уголовного дела о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщил 21 марта "Интерфакс".

"Постановлением суда в отношении Осечкина* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали информагентству в столичном суде.

Срок назначенной меры составил два месяца с момента задержания Осечкина* на территории России или же его экстрадиции либо депортации в страну. Сам правозащитник проживает во Франции.

Заочный арест стал не первым для основателя Gulagu.net. В 2020 году Головинский суд Москвы назначил ему аналогичную меру по делу о мошенничестве.

В октябре 2022 года стало известно о возбуждении в отношении Осечкина* уголовного дела о распространении фейков про армию.

*Минюст внес Владимира Осечкина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру