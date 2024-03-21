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Новости 15:12

Основатель Gulagu.net заочно арестован по делу об оправдании терроризма

фото ЗакС политика Основатель Gulagu.net заочно арестован по делу об оправдании терроризма

Мещанский суд Москвы заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* в рамках уголовного дела о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщил 21 марта "Интерфакс".

"Постановлением суда в отношении Осечкина* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали информагентству в столичном суде.

Срок назначенной меры составил два месяца с момента задержания Осечкина* на территории России или же его экстрадиции либо депортации в страну. Сам правозащитник проживает во Франции.

Заочный арест стал не первым для основателя Gulagu.net. В 2020 году Головинский суд Москвы назначил ему аналогичную меру по делу о мошенничестве.

В октябре 2022 года стало известно о возбуждении в отношении Осечкина* уголовного дела о распространении фейков про армию.

*Минюст внес Владимира Осечкина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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