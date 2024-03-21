Горелкин высказался за создание платформы для выявления контента нейросетей

Идея создания платформы для выявления сгенерированного с помощью нейросетей контента нашла поддержку у замглавы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина. Парламентарий также высказался в пользу внедрения маркировки подобного контента в Рунете.

"Нужна ли <...> единая платформа для выявления информации, сгенерированной нейросетями, идею которой сейчас прорабатывает Минцифры? Безусловно, да", — высказался Горелкин в своем Telegram-канале.

Депутат отметил существование в России подобных решений и заочно рекомендовал ведомству ознакомиться с опытом их применения и оценить эффективность с тем, чтобы "использовать какую-то из них в качестве базы для будущей государственной платформы, а не разрабатывать ее с нуля".

Ранее "Ведомости" сообщили, что Минцифры по поручению премьер-министра Михаила Мишустина займется созданием платформы для выявления дипфейков.

Также Горелкин обратился к примеру YouTube, который ранее внедрил механизм маркировки сгенерированного искусственным интеллектом контента, и заявил о необходимости введения аналогичных решений в российских сервисах.

"При публикации видео автор должен указывать, что к его созданию причастны генеративные технологии. На мой взгляд, это правильно и честно по отношению к своей аудитории", — высказался депутат и добавил, что дополнительная проверка должна будет проходить на единой платформе, к которой российские сервисы, работающие контентом, должны будут подключаться в обязательном порядке.

В начале марта Горелкин говорил о существовании оснований для блокировки "Википедии".

Фото: Telegram-канал "Горелкин"