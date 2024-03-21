Суд арестовал обвиняемого в убийстве в петербургском ресторане

Следующие два месяца обвиняемый в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) в зале петербургского ресторана Алексей Исаков проведет в СИЗО, решил 21 марта Московский районный суд. Сам фигурант ходатайствовал о назначении боле мягкой меры пресечения.

"Исаков не отрицает вменяемое, но не говорит о причинах. У суда просил домашний арест", — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд арестовал обвиняемого до 17 мая.

По версии следствия, вечером 18 марта Исаков встретился со знакомым в ресторане "Чабрец" на Московском проспекте. С собой у него имелся пистолет ТТ, который он применил, сделав четыре выстрела в собеседника. Тот скончался на месте, сам стрелок был задержан на месте происшествия. По информации СМИ, причиной стрельбы мог стать спор из-за долга. О самом Исакове сообщали, что он недавно вернулся из зоны СВО, куда, в свою очередь, попал из исправительной колонии.

Днем ранее суд продлевал Исакову срок задержания на 72 часа.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram (скриншот видео)