Москалькова попросила пускать правозащитников в автозаки

Членам Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) можно было бы разрешить доступ в автозаки, высказала 21 марта мнение уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Ее заявление прозвучало на заседании коллегии коллегии ФСИН.

"Мне кажется, что можно было бы рассмотреть вопрос о возможности доступа общественного контроля в такие закрытые места, как автозаки", — передает слова омбудсмена ТАСС.

Как отмечается, Москалькова не впервые поднимает вопрос допуска правозащитников в автозаки. Пока что никаких решений в связи с этим не принималось.

В беседе с информагентством ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников поддержал высказанную идею. По его словам, в СИЗО правозащитники "крайне редко" наблюдают случаи нарушения прав человека. "Но мы продолжаем сталкиваться с побитыми в автозаках людьми", — продолжил он и отметил жалобы на действия конвоиров. Последние, по его словам, "мягко говоря, без должного уважения человеческого достоинства себя ведут" с арестованными.

Также на заседании коллегии выступил директор ФСИН Аркадий Гостев, который поведал об уменьшении количества переполненных СИЗО.

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