Суд отправил под стражу подростков по делу об избиении прохожего в саду Сан-Галли

Смольнинский районный суд отправил под арест двоих несовершеннолетних, подозреваемых в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Обоих полагают причастными к избиению прохожего в саду Сан-Галли утром 19 марта.

По версии следствия, подростки на территории сада Сан-Галли атаковали незнакомого им мужчину, воспользовавшись в качестве повода развязанным ими же словесным конфликтом. К незнакомцу применили насилие, "в том числе нанесли множественные удары руками и ногами", передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как рассказывали ранее в ГУ МВД по городу, после избиения потерпевший позвонил по экстренному номеру "112" с рассказом о произошедшем. Прибывший на место наряд полиции обнаружил на лавочке труп 48-летнего жителя Невского района со следами многочисленных травм.

Под стражей подростки останутся до 18 мая.

Фото: ЗАКС.Ру