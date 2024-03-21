Обновление "Чернышевской" закончится в первом полугодии 2024 года

Устройство новой кровли на станции петербургского метрополитена "Чернышевская" завершено на 80%, об этом 21 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Уточняется, что полное обновление станции завершится в первом полугодии 2024 года. Сейчас специалисты АО "Метрострой Северной столицы" (МССС) установили важные элементы четырех новых эскалаторов.

На данный момент, на станции проводятся работы по внутренней отделке, например, работы в вестибюле, служебных помещениях и в технических.

По словам губернатор Петербурга Александра Беглова, обновление станции позволит увеличить нагрузку в часы пик: до 16 тысяч человек на вход и до 13 тысяч на выход.

В ближайшее время специалисты займутся демонтажем строительных лесов и размещением архитектурных элементов.

Напомним, что станцию метро "Чернышевская" закрыли в октябре 2022 года до мая 2024 года.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга