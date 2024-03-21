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Новости 18:44

Проведение "Интервидения" перенесли из Петербурга в Москву

фото ЗакС политика Проведение "Интервидения" перенесли из Петербурга в Москву

Международный песенный конкурс "Интервидение" состоится в 2024 году в Москве, следует из опубликованного 21 марта распоряжения правительства России. Изначально предполагалось провести мероприятие в Петербурге.

Подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с текстом, в выпущенном в декабре 2023 года распоряжении кабмина уточняется место проведения конкурса. Если первоначально речь шла о Петербурге, то теперь вместо него указали Москву.

Распоряжение, в которое вносятся изменения, было посвящено предоставлению российскому МИДу 600 миллионов рублей для субсидирования проведения конкурса.

О возможности появления в России международного музыкального конкурса "Интервидение" говорила в прошлом году министр культуры Ольга Любимова. Позже гендиректор Первого канала Константин Эрнст предложил провести мероприятие уже в 2024 году и сделать его ежегодным.

Фото: ЗАКС.Ру


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