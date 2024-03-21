ФАС хочет принять меры в отношении "Яндекс.Такси" из-за тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России собирается принять меры в отношении "Яндекс.Такси", если от компании не поступят ответы на вопросы о тарифах, об этом 21 марта пишет ТАСС со ссылкой на слова главы отдела информационных технологий ведомства Станислава Котельникова.

По словам Котельникова, в ФАС в ближайшее время займутся вопросами тарифов сервиса такси.

"Мы в ближайшее время эти вопросы начнем для себя прояснять. И, возможно, если мы не сможем найти какого-то адекватного решения, будут приняты меры антимонопольного реагирования", – сказал Котельников в ходе круглого стола в Государственной Думе.

Напомним, что кабинет министров РФ прекратил действие моратория на антимонопольные проверки IT-компаний, введенного два года назад после начала СВО.

Фото: ЗАКС.Ру