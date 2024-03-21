В Петербурге суд арестовал другоросса за неповиновение полицейскому

Фрунзенский районный суд назначил административный арест стороннику "Другой России Э. В. Лимонова", сообщили 21 марта в объединенной пресс-службе судов города. Активисту вменили неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

В минувшее воскресенье Владимир Тарасов вступил в спор с сотрудником полиции на территории УИК № 2035 на Лиговском проспекте, 156. Правоохранитель потребовал от него предъявить документы и проследовать в машину для проезда в 5-й отдел полиции. Основанием для этого стало подозрение в причастности Тарасова к проведению предвыборной агитации в неподходящем для этого месте и в неподходящее время (ст. 5.10 КоАП РФ).

Тарасов предъявлять документы и ехать в отдел полиции отказался.

В суде активист заявил, что дело о незаконной агитации в отношении него было рассмотрено, ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей. Из письменных показаний другоросса следовало, что ранее ему предложили принять участие в политической акции. В ходе мероприятия он держал в руках изображение предпринимателя Евгения Пригожина с призывом, посвященным голосованию.

Суд назначил Тарасову административный арест длительностью 10 суток.

Фото: ЗАКС.Ру