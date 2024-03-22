Из-за возможного вброса в Адмиралтейском районе Вишневский заявил в СК

На скандальное видео с петербургского УИКа, на котором запечатлены сомнительные манипуляции с избирательной урной, отреагировал депутат ЗакСа Борис Вишневский. Он описал возможное преступление в обращении к и. о. главы регионального управления СК Олегу Бобкову.

Наказание, по мнению депутата, должно последовать для исполнителей возможного вброса в соответствии с частью 3 статьи 142.2 УК (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования).

"По всем признакам, это УИК № 5 Адмиралтейского района, а женщина, которая ползла к урне, чтобы вбросить бюллетени, схожа с председателем УИК № 5 до степени неразличимости", - написал "яблочник" в своем Telegram-канале.

Позицией Горизбиркома Вишневский недоволен: в его понимании, члены городской комиссии должны были сами добиваться возбуждения дела. Вместо этого они обратились к главе ТИКа № 1 за некоей исчерпывающей информацией.

Отметим, что видео с камер наблюдения на петербургском УИКе уже разошлось на интернет-мемы. Оно было записано в разгар президентских выборов, которые впервые в России проходили в три дня (15-17 марта).

изображение: Скриншот видео "Наблюдателей Петербурга"