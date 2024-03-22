В Стрельне по программе "Рубль за метр" восстановят здание старинной казармы

В Петербурге прошли торги, на которых было разыграно право аренды аварийного исторического здания в Стрельне (Санкт-Петербургское шоссе, 84А). Новый собственник должен будет восстановить его по программе "Рубль за метр", о чем пишет "ДП".

Контракт достался единственному участнику торгов — ООО "Невский". Аренда стоила ему 394,7 тыс. рублей. Речь идет о краснокирпичном здании бывших казарм лейб-гвардейского Стрелкового артиллерийского дивизиона, построенном в предреволюционные годы.

После ремонта, который владелец проведет за свой счет, он по условиям программы Смольного сможет в течение полувека платить за аренду здания льготную цену: один рубль за один квадратный метр.

Полтора года назад прокуратура потребовала привести в порядок соседнее здание в Стрельне.

Фото: Citywalls.ru, Виктор М