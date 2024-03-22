Петербургские школы примут 800 детей из Белгородской области в следующей четверти

Со следующей четверти школы Петербурга примут около 800 детей из Белгородской области, об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Также в администрации города отметили, что белгородские дети начнут приезжать в Петербург уже со следующей недели. В общей сложности Северная столица примет 800 детей в сопровождении педагогов.

Уточняется, что в городе уже подготовлены места для их размещения.

"Наша задача – не просто принять и разместить детей из Белгородской области. Самое главное – сделать так, чтобы ребята учились, чтобы у них не прерывался образовательный процесс", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что в администрации Ленинградской области заявили, что готовы тоже принять детей из Белгородской области, а также опровергли информацию о том, что белгородские беженцы находятся в Тихвине.

Фото: Минпросвещения России / Telegram