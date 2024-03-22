На площади Искусств прорвало трубу с кипятком

В Петербурге на площади Искусств утром 22 марта прорвало трубу с кипятком, об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на АО "Теплосеть СПб".

В результате прорыва из-под земли хлынул горячий фонтан. На месте с 10 утра пятницы, 22 марта, работают сотрудники "Теплосети". Они меняют ненадежный участок трубы.

Также в предприятии отметили, что отопление и ГВС в ближайшие дома при этом подается в штатном режиме.

Напомним, что в ночь на пятницу, 22 марта, на севере Петербурга случилась коммунальная авария возле дома №73 на проспекте Энгельса. Там прорвало трубу с кипятком.

Фото: ЗАКС.Ру