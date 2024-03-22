Дело бывшего московского мундепа Кетеван Хараидзе пересмотрят

Второй кассационный суд отменил приговор, вынесенный в конце 2022 года бывшему столичному муниципальному депутату Кетеван Хараидзе. Дело о мошенничестве (ст. 159 УК) отправят на новое рассмотрение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, Хараидзе мешала ввести в эксплуатацию одно из зданий и требовала от застройщика 15 млн рублей за содействие ему.

Из колонии женщину, отбывающую четырехлетний срок, перенаправили в СИЗО. Сама она просила о домашнем аресте. Своей вины бывший мундеп не признает.

Хараидзе известна своей борьбой с точечной застройкой центра Москвы. Находясь под следствием, она участвовала в муниципальных выборах 2022 года.

Фото: ЗАКС.Ру