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Новости 15:10

Памятную доску тренеру Путина хотят установить ко дню рождения Петербурга

фото ЗакС политика Памятную доску тренеру Путина хотят установить ко дню рождения Петербурга

В Петербурге почти определились с датой установки мемориальной доски в честь Анатолия Рахлина. Он более десяти лет был тренером действующего президента Владимира Путина по дзюдо. Доска должна будет появиться во второй половине мая в Калининском районе, пишет ТАСС со ссылкой на сына тренера, Михаила Рахлина, возглавляющего петербургскую Федерацию дзюдо.

"В конце мая - либо 23 мая, в день рождения отца, либо 27 мая, в День города, мы сейчас принимаем окончательное решение", - рассказал он журналистам.

Память Рахлина постановили увековечить в начале марта. Мемориальную табличку закрепят на доме №13А по Кондратьевскому проспекту, где наставник Путина, скончавшийся в 2013 году, долгое время жил и работал.

Фото: ЗАКС.Ру


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