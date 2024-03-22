ЛГБТ* внесли в реестр экстремистских и террористических организаций

Росфинмониторинг пополнил реестр экстремистов и террористов. Новым фигурантом списка стало международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения.

Движение получило порядковый номер 37.

Напомним, что иск о запрещении ЛГБТ* в России в конце прошлого года подал Минюст. Суд проходил в закрытом режиме.

В конце февраля депутат Госдумы Александр Хинштейн попытался разъяснить, что может указывать окружающим на принадлежность того или иного человека к ЛГБТ*.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения в реестр экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру