Банк России подал иск о принудительной ликвидации QIWI Банка

В Арбитражный суд обратился Банк России с иском о принудительной ликвидации QIWI Банка, об этом 22 марта пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Набиуллина также напомнила, что недавно у банка отозвали лицензию, так как он был вовлечен в проведение сомнительных операций. На данный момент, кредитная организация находится под управлением Агенства по страхованию вкладов.

По словам главы ЦБ, у банка есть профицит, поэтому в Банке России считают, что все имеющиеся обязательства будут банком выполнены. Сейчас профицит составляет 28 млрд рублей.

Напомним, что в Арбитражный суд Москвы QIWI Банк подал иск к АО "Киви", компании Fusion Factor Fintech Limited и QIWI pic.

Фото: ЗАКС.Ру